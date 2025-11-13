Ричмонд
Россиянам рассказали, что добавить в меню для здоровья сердца

Рекомендуется включить в рацион продукты, богатые калием и магнием.

Источник: Комсомольская правда

Для здорового сердца необходимы калий и магний. Получить эти вещества можно из еды. Какие продукты следует добавить в рацион, сообщила в беседе с изданием Lenta.ru терапевт Оксана Пивоварова.

— Включите в меню абрикосы, бананы, землянику и смородину. Также ценные запасы калия можно найти в орехах, печени и молочной продукции. Второй важный элемент — магний, который отвечает за эластичность и тонус сосудистых стенок. Восполнить его дефицит помогут бобовые, морковь, клубника, авокадо, — сообщила врач.

Врач отметила, что особую роль в метаболизме сердечной мышцы играют омега-3 жирные кислоты. Они содержатся в лососе, тунце, оливковом масле.

Ранее телеканал «Царьград» посоветовал избегать употребления алкоголя из-за его способности вызывать сбои в сердечно-сосудистой системе даже при малых дозах. А избыток соли и жиров задерживает жидкость и повышает давление.