На Украине расследуют дело о выдаче фиктивных удостоверений священников ПЦУ

По данным издания, в материалах дела, расследование которого ведет Львовское управление СБУ, незаконный сан священника или диакона могли получить 25 человек. Епископ ПЦУ подозревается в организации и внедрении «механизма препятствования законной деятельности ВСУ», привлекая к преступной схеме других священнослужителей.