На Украине расследуют дело о выдаче фиктивных удостоверений священников ПЦУ

Один из священников ПЦУ подозревается в организации выдачи военнообязанным мужчинам удостоверений о духовном сане.

Источник: Аргументы и факты

На Украине расследуется дело о выдаче фиктивных удостоверений священников «Православной церкви Украины» (ПЦУ) военнообязанным для уклонения от мобилизации, передает Zaxid со ссылкой на постановление суда.

По данным издания, в материалах дела, расследование которого ведет Львовское управление СБУ, незаконный сан священника или диакона могли получить 25 человек. Епископ ПЦУ подозревается в организации и внедрении «механизма препятствования законной деятельности ВСУ», привлекая к преступной схеме других священнослужителей.

Отмечается, что речь идет об управляющем Ужгородско-Хустской епархией ПЦУ Кирилле. Установлено, что он за денежное вознаграждение организовывал выдачу военнообязанным мужчинам удостоверений о духовном сане.

Между тем на Украине участились случаи мобилизации представителей духовенства канонической Украинской православной церкви (УПЦ).

Так, в Черновцах сотрудники ТЦК задержали клирика Черновицко-Буковинской епархии канонической УПЦ. В селе Пирятин Ровенской области настоятелю Михайловской общины Ровенской епархии сотрудники ТЦК вручили повестку на кладбище, когда он проводил отпевание.