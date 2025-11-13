Как сохранить здоровье после 60 лет: врач дал рекомендации по питанию, давлению и приему лекарств

Пожилым людям старше 60 лет не стоит стремиться к идеальной худобе. Также им важно внимательно следить за артериальным давлением и с осторожностью принимать аспирин. Об этом сообщил известный российский врач и телеведущий Александр Мясников в телеграм-канале.