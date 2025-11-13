Ричмонд
Как сохранить здоровье после 60 лет: врач дал рекомендации по питанию, давлению и приему лекарств

Врач Мясников объяснил, как пожилым людям старше 60 лет заботиться о здоровье.

Источник: Комсомольская правда

Пожилым людям старше 60 лет не стоит стремиться к идеальной худобе. Также им важно внимательно следить за артериальным давлением и с осторожностью принимать аспирин. Об этом сообщил известный российский врач и телеведущий Александр Мясников в телеграм-канале.

Мясников подчеркнул, что нормы для пожилых существенно отличаются от показателей для молодых, особенно в вопросах веса, давления и приема лекарств. Так, небольшой избыточный вес у старших людей считается оптимальным. По наблюдениям врачей, индекс массы тела (ИМТ) 25−29 связан с большей продолжительностью жизни.

Особое внимание Мясников рекомендует уделять артериальному давлению. Несмотря на популярный миф о «легком повышении верхнего давления», такое состояние увеличивает риск инфаркта и инсульта, поэтому его необходимо регулярно контролировать.

Прием статинов, аспирина и некоторых других препаратов, включая лекарства от тревоги и судорог, у пожилых назначается индивидуально, с учетом возраста, заболеваний и факторов риска. Врач уточнил, что некоторые лекарства могут повышать вероятность падений и переломов.

Ранее KP.RU писал, что депутаты Госдумы предложили обеспечить компенсацию стоимости назначенных врачами лекарств для пенсионеров с низким доходом. В проекте подчеркивается, что системная поддержка пожилых граждан является важной частью демографической политики России.