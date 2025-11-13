Госдеп США объявил четыре группы «Антифа» террористическими организациями

Госдеп Соединенных Штатов объявил четыре группы движения «Антифа» террористическими организациями. Об этом сообщил государственный секретарь США Марко Рубио.
«Государственный департамент объявляет четыре группы Антифа иностранными террористическими организациями и специально обозначенными глобальными террористами», — написал он в личном аккаунте в соцсети.
Рубио подчеркнул, что решение было принято в связи с приверженностью президента США Дональда Трампа к борьбе с кампанией политического насилия движения «Антифа».
Ранее KP.RU сообщал, что Дональд Трамп отдал распоряжение Пентагону направить войска в Портленд для защиты от угроз со стороны движения «Антифа». Американский лидер также разрешил использовать все необходимые ресурсы ВС США, включая полное применение силы.