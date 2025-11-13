Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Госдеп США объявил четыре группы «Антифа» террористическими организациями

Рубио сообщил о внесении четырех групп движения «Антифа» в список организаций — глобальных террористов.

Источник: Комсомольская правда

Госдеп Соединенных Штатов объявил четыре группы движения «Антифа» террористическими организациями. Об этом сообщил государственный секретарь США Марко Рубио.

«Государственный департамент объявляет четыре группы Антифа иностранными террористическими организациями и специально обозначенными глобальными террористами», — написал он в личном аккаунте в соцсети.

Рубио подчеркнул, что решение было принято в связи с приверженностью президента США Дональда Трампа к борьбе с кампанией политического насилия движения «Антифа».

Ранее KP.RU сообщал, что Дональд Трамп отдал распоряжение Пентагону направить войска в Портленд для защиты от угроз со стороны движения «Антифа». Американский лидер также разрешил использовать все необходимые ресурсы ВС США, включая полное применение силы.

Узнать больше по теме
Марко Рубио: биография, политическая карьера и интересные факты о госсекретаре США
В январе 2025 года новым, 72-м государственным секретарем США стал сын кубинских мигрантов Марко Рубио. Он получил кресло госсекретаря после победы республиканца Дональда Трампа, хотя в начале 2000-х называл будущего начальника «самым пошлым человеком, который когда-либо претендовал на пост президента». Собрали главное из биографии политика.
Читать дальше