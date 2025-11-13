Пятеро должностных лиц сельхозпредприятий Минской и Бресткой области получали взятки: дела направлены в суд

13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Дзержинского района направила в суд уголовные дела в отношении пятерых должностных лиц сельхозпредприятий Минской и Брестской областей — им инкриминировано получение взяток. Об этом БЕЛТА сообщили в службе информации прокуратуры Минской области.
Установлено, что обвиняемые, работая в должностях главного инженера, главного механика, инженера-механика, заведующего машинным двором на предприятиях АПК Дзержинского, Несвижского, Узденского районов Минской области, а также Барановичского и Лунинецкого районов Брестской области, с июля 2024 года по июнь 2025 года получали в качестве взяток денежные вознаграждения от индивидуального предпринимателя за благоприятное решение вопросов, входящих в их компетенцию.
Так, после получения незаконных денежных вознаграждений они лоббировали интересы названного бизнесмена, в том числе при выборе его в качестве подрядчика для проведения ремонтных работ сельскохозяйственной техники.
Во время предварительного расследования уголовных дел установлены факты получения взяток должностными лицами агропредприятий в размере от Br200 до Br4 тыс.
После изучения материалов уголовных дел в прокуратуре Дзержинского района пришли к выводу об обоснованности обвинения и объективном исследовании обстоятельств преступлений. Согласились с квалификацией действий обвиняемых по ч.1 ст. 430 Уголовного кодекса.
Уголовные дела находились в производстве Дзержинского районного отдела Следственного комитета. При направлении уголовных дел в суд прокурор оставил прежними ранее примененные меры пресечения: в отношении двоих обвиняемых в виде личного поручительства, в отношении троих — в виде залога. -0-