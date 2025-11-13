Пятеро должностных лиц сельхозпредприятий Минской и Бресткой области получали взятки: дела направлены в суд

Установлено, что обвиняемые, работая в должностях главного инженера, главного механика, инженера-механика, заведующего машинным двором на предприятиях АПК Дзержинского, Несвижского, Узденского районов Минской области, а также Барановичского и Лунинецкого районов Брестской области, с июля 2024 года по июнь 2025 года получали в качестве взяток денежные вознаграждения от индивидуального предпринимателя за благоприятное решение вопросов, входящих в их компетенцию.