Школьник из Дагестана получил награду за спасение ребенка, упавшего из высотки

Школьника из Дагестана, который спас упавшего с девятого этажа ребенка, наградили медалью «За проявленное мужество» в Совете Федерации. Как рассказали наши коллеги из «КП — Северный Кавказ», подросток оказался внуком Героя России.
В апреле 2025 года шестиклассник Амир Абачев спас четырехлетнего ребенка, упавшего с карниза девятого этажа. Инцидент произошел в подмосковном Домодедово, где Амир гулял с друзьями. Услышав детский крик, школьник заметил ребенка на карнизе многоэтажки. До трагедии оставались считанные секунды, когда малыш сорвался вниз. Подросток поймал мальчика буквально в метре от земли, когда другие наблюдатели растерялись и не знали, как действовать в этой ситуации.
Спасенный ребенок был доставлен в больницу с небольшим переломом и ушибами. Глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что Амир является внучатым племянником Героя России Эседуллы Абачева.
Награду Амиру вручили в Совете Федерации в Москве в рамках проекта «Дети-герои». По словам главы ЦУР Дагестана Исрафила Исрафилова, школьник увлекается борьбой и планирует в будущем служить в спецназе или МЧС.
