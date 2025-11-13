Школьник из Дагестана получил награду за спасение ребенка, упавшего из высотки

В апреле 2025 года шестиклассник Амир Абачев спас четырехлетнего ребенка, упавшего с карниза девятого этажа. Инцидент произошел в подмосковном Домодедово, где Амир гулял с друзьями. Услышав детский крик, школьник заметил ребенка на карнизе многоэтажки. До трагедии оставались считанные секунды, когда малыш сорвался вниз. Подросток поймал мальчика буквально в метре от земли, когда другие наблюдатели растерялись и не знали, как действовать в этой ситуации.