Стало известно, чем грозит увлечение кофе и мороженым: об опасных последствиях предупредила невролог

Любовь к холодному десерту и ароматному напитку может спровоцировать резкие головные боли. Об этом предупредила россиян в разговоре с изданием Lenta.ru невролог Диана Хоконова.
— При быстром поедании мороженого может возникнуть острая боль в лобной области головы продолжительностью менее минуты. Причина в том, что холодная температура нарушает кровоток. Также спровоцировать внезапную головную боль могжет злоупотребление кофе, — заявила медик.
Врач назвала и другие причины головных болей. Это, например, прием некоторых лекарств, а также нагрузка на шейный отдел позвоночника.
Ранее Life.ru сообщил, что причиной мигрени могут стать запахи. Дело в том, что обонятельные нервы напрямую связаны с теми участками мозга, которые отвечают за боль. Даже слабый аромат может запустить каскад реакций, приводящих к пульсирующей боли в висках. Бытовая химия, синтетические освежители, дешёвая косметика — всё это потенциальные триггеры.