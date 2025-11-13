Стало известно, чем грозит увлечение кофе и мороженым: об опасных последствиях предупредила невролог

Ранее Life.ru сообщил, что причиной мигрени могут стать запахи. Дело в том, что обонятельные нервы напрямую связаны с теми участками мозга, которые отвечают за боль. Даже слабый аромат может запустить каскад реакций, приводящих к пульсирующей боли в висках. Бытовая химия, синтетические освежители, дешёвая косметика — всё это потенциальные триггеры.