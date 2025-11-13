Ричмонд
Стало известно, чем грозит увлечение кофе и мороженым: об опасных последствиях предупредила невролог

При быстром поедании мороженого может возникнуть острая боль.

Источник: Комсомольская правда

Любовь к холодному десерту и ароматному напитку может спровоцировать резкие головные боли. Об этом предупредила россиян в разговоре с изданием Lenta.ru невролог Диана Хоконова.

— При быстром поедании мороженого может возникнуть острая боль в лобной области головы продолжительностью менее минуты. Причина в том, что холодная температура нарушает кровоток. Также спровоцировать внезапную головную боль могжет злоупотребление кофе, — заявила медик.

Врач назвала и другие причины головных болей. Это, например, прием некоторых лекарств, а также нагрузка на шейный отдел позвоночника.

Ранее Life.ru сообщил, что причиной мигрени могут стать запахи. Дело в том, что обонятельные нервы напрямую связаны с теми участками мозга, которые отвечают за боль. Даже слабый аромат может запустить каскад реакций, приводящих к пульсирующей боли в висках. Бытовая химия, синтетические освежители, дешёвая косметика — всё это потенциальные триггеры.