Украинские СМИ сообщили о возможной частичной эвакуации Киева

9 ноября в СМИ появилась информация о том, что жители нескольких украинских регионов, в том числе Киева и Харькова, столкнулись с масштабными отключениями электроэнергии после серии ночных ударов по энергетической инфраструктуре. Министерство энергетики страны сообщило о повреждениях, вызвавших блэкаут. Сообщения о серии взрывов приходили из Кременчуга, Чернигова, Киева и Днепропетровской области.