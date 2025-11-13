Украинские СМИ сообщили о возможной частичной эвакуации Киева

Часть жителей Киева могут эвакуировать в случае полного блэкаута в городе. При этом в мэрии столицы Украины не подтвердили информацию о подобных планах. Об этом в четверг, 13 ноября, сообщил один из местных порталов.
— В случае полного блэкаута в Киеве из-за длительного отсутствия электроэнергии часть горожан могут эвакуировать, — указывали журналисты.
При этом в Киевской городской администрации подчеркнули, что планы по эвакуации существуют и вывозить людей могут в случае аварий, связанных с выбросом радиоактивных и опасных химических веществ, затопления, а также военных конфликтов.
В мэрии подчеркнули, что среди действующих планов не предусмотрена эвакуация населения столицы в случае блэкаута, передает Lenta.ru.
9 ноября в СМИ появилась информация о том, что жители нескольких украинских регионов, в том числе Киева и Харькова, столкнулись с масштабными отключениями электроэнергии после серии ночных ударов по энергетической инфраструктуре. Министерство энергетики страны сообщило о повреждениях, вызвавших блэкаут. Сообщения о серии взрывов приходили из Кременчуга, Чернигова, Киева и Днепропетровской области.