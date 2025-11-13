Биатлонистка Ришар испортила винтовку коллеги по команде перед соревнованием

Представительница французской биатлонной команды Жанна Ришар намеренно вмешалась в настройки винтовки своей напарницы по команде Осеан Мишлон в завершающий период сезона 2024/25. Об этом сообщает спортивное издание Dicodusport.
Инцидент произошел перед одним из соревнований в финальной части прошедшего спортивного года. Олимпийская чемпионка Жюстин Бреза-Буже стала свидетелем того, как Ришар пыталась испортить оружие. Несмотря на то что спортсменка отрицала свою вину, она была отстранена от участия в начальном этапе летних подготовительных сборов национальной команды. Вопрос был решен в рамках внутренних процедур сборной, говорится в материале.
Жанне Ришар 23 года, она имеет в своем активе победы на этапах Кубка мира.
Еще один скандал во французском биатлоне происходил в течение последних двух месяцев. В октябре десятикратная чемпионка мира по биатлону и призер Олимпийских игр француженка Жюлья Симон признала свою вину в деле о мошенничестве с банковской картой. Прокуратура еще в сентябре подтвердила, что биатлонистке предъявлены обвинения в краже и мошенничестве. В ходе расследования были выявлены три потерпевших, среди которых была уже упомянутая спортсменка Жюстин Бреза-Буше.