Биатлонистка Ришар испортила винтовку коллеги по команде перед соревнованием

Еще один скандал во французском биатлоне происходил в течение последних двух месяцев. В октябре десятикратная чемпионка мира по биатлону и призер Олимпийских игр француженка Жюлья Симон признала свою вину в деле о мошенничестве с банковской картой. Прокуратура еще в сентябре подтвердила, что биатлонистке предъявлены обвинения в краже и мошенничестве. В ходе расследования были выявлены три потерпевших, среди которых была уже упомянутая спортсменка Жюстин Бреза-Буше.