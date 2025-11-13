Ричмонд
В Чечне запретили использовать детали мужской национальной одежды в женской

Подобная практика противоречит традиционным устоям, заявили в Минкультуры региона.

Источник: Аргументы и факты

В Чечне ввели запрет для дизайнеров на применение деталей мужской национальной одежды в женских нарядах, так как это идет вразрез с традиционными нормами. Об этом проинформировали в региональном Министерстве культуры.

В заявлении ведомства говорится, что Министерство культуры Чеченской Республики доводит до сведения всех дизайнеров женской одежды, работающих в регионе, о строгом запрете на использование в женских моделях элементов, которые исторически являются частью мужской национальной одежды.

Указанная тенденция не соответствует традиционному укладу и культурным ценностям чеченского народа, где на протяжении многих столетий существовало ясное разделение между мужскими и женскими атрибутами.

В министерстве пояснили, что, к примеру, газыри, будучи значимым компонентом мужского костюма, изначально несли в себе практическое и символическое значение: воины хранили в них пороховой запас. С течением времени они трансформировались в символ отваги, достоинства и защитнических качеств. Следовательно, применение подобных деталей в женской одежде расценивается как вторжение в сферу мужской символики и нарушение многовековых обычаев.