В Чечне запретили использовать детали мужской национальной одежды в женской

В министерстве пояснили, что, к примеру, газыри, будучи значимым компонентом мужского костюма, изначально несли в себе практическое и символическое значение: воины хранили в них пороховой запас. С течением времени они трансформировались в символ отваги, достоинства и защитнических качеств. Следовательно, применение подобных деталей в женской одежде расценивается как вторжение в сферу мужской символики и нарушение многовековых обычаев.