Советник главы Крыма Крючков заявил о начале украинской информационной атаки

Украинская сторона начала информационную атаку на Республику Крым — в Сети начали появляться «вбросы», ложь и недостоверная информация. Об этом в четверг, 13 ноября, заявил советник главы региона по информационной политике Олег Крючков.
— Началась информационная атака врага. Идут вбросы и публикуется ложь и фейки. Периодическую штатную работу ПВО (противовоздушной обороны — прим. «ВМ») враг пытается выдать за прилеты и попадания. Это ложь! — подчеркнул чиновник.
Крючков призвал жителей Крыма доверять только официальным источникам информации и соблюдать информационную гигиену, а также напомнил об ответственности за съемку и публикацию видеозаписей с работой систем ПВО, передает его Telegram-канал.
В тот же день российские средства ПВО уничтожили четыре беспилотника Вооруженных сил Украины над акваторией Черного моря на значительном расстоянии от берега. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев со ссылкой на информацию городской Спасательной службы сообщил, что в результате атаки противника никакие гражданские объекты в городе не пострадали.