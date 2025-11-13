«Суспiльне» узнало о плане эвакуации части киевлян на случай блэкаута

В администрации добавили, что в случае продолжительных отключений света в Киеве «обустроены и функционируют на должном уровне» более 1 тыс. пунктов несокрушимости — защищенных мест, где есть мобильная связь, интернет, электричество и отопление. Большинство из них расположены в школах.