Капремонт колледжа в Красном Сулине за 700 млн рублей выполнен на 79%

В Красном Сулине капремонт колледжа промышленных технологий за 700 миллионов рублей выполнен на 79 процентов. Об этом сообщают в пресс-службе губернатора Ростовской области.
Губернатор Юрий Слюсарь посетил колледж 13 ноября во время рабочей поездки в Красносулинский район. Здание образовательного учреждения было построено в 1978 году и сейчас ремонтируется по областной программе «Развитие образования».
Подрядная организация «Южная строительная компания» начала работы в мае прошлого года. На сегодняшний день выполнена замена окон и кровли, смонтированы системы водоснабжения и водоотведения. Сейчас продолжаются отделочные работы и замена отопительной системы.
— Мы обновляем учебно-производственную базу наших колледжей, которые готовят специалистов для донской экономики, — отметил губернатор.
Все работы должны быть завершены к середине следующего года. Это позволит студентам начать занятия в обновленном здании с 1 сентября 2026 года.
Во время визита в Красный Сулин губернатор также осмотрел новую пристройку к школе № 2. Готовность этого объекта составляет 98%. Для оснащения классов уже закуплена мебель и оборудование на 71 миллион рублей.
