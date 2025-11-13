Ричмонд
Капремонт колледжа в Красном Сулине за 700 млн рублей выполнен на 79%

К сентябрю 2026 года в Красном Сулине капитально отремонтируют колледж.

Источник: Комсомольская правда

В Красном Сулине капремонт колледжа промышленных технологий за 700 миллионов рублей выполнен на 79 процентов. Об этом сообщают в пресс-службе губернатора Ростовской области.

Губернатор Юрий Слюсарь посетил колледж 13 ноября во время рабочей поездки в Красносулинский район. Здание образовательного учреждения было построено в 1978 году и сейчас ремонтируется по областной программе «Развитие образования».

Подрядная организация «Южная строительная компания» начала работы в мае прошлого года. На сегодняшний день выполнена замена окон и кровли, смонтированы системы водоснабжения и водоотведения. Сейчас продолжаются отделочные работы и замена отопительной системы.

— Мы обновляем учебно-производственную базу наших колледжей, которые готовят специалистов для донской экономики, — отметил губернатор.

Все работы должны быть завершены к середине следующего года. Это позволит студентам начать занятия в обновленном здании с 1 сентября 2026 года.

Во время визита в Красный Сулин губернатор также осмотрел новую пристройку к школе № 2. Готовность этого объекта составляет 98%. Для оснащения классов уже закуплена мебель и оборудование на 71 миллион рублей.

