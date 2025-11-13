О правилах безопасности на дорогах во время заморозков напомнили в ГАИ

Водителям при движении необходимо быть предельно внимательными, выбирать безопасную скорость, соблюдать дистанцию до впереди идущего транспорта и необходимый боковой интервал. А также избегать резких торможений и маневров. Особую осторожность необходимо проявлять при проезде пешеходных переходов, путепроводов, мостов и на закруглениях дорог.