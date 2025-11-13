О правилах безопасности на дорогах во время заморозков напомнили в ГАИ

13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. О правилах безопасности на дорогах во время заморозков напомнили водителям в УГАИ ГУВД Мингорисполкома, сообщает БЕЛТА.
В связи с возможными заморозками, ожидающимися в ближайшие дни, а также возможным выпадением осадков в виде ледяного дождя и образованием гололедицы на дорогах столичная Госавтоинспекция рекомендует всем участникам дорожного движения проявлять максимальную осторожность.
Водителям при движении необходимо быть предельно внимательными, выбирать безопасную скорость, соблюдать дистанцию до впереди идущего транспорта и необходимый боковой интервал. А также избегать резких торможений и маневров. Особую осторожность необходимо проявлять при проезде пешеходных переходов, путепроводов, мостов и на закруглениях дорог.
Немаловажную роль в обеспечении безопасности дорожного движения играет правильная подготовка транспорта. Колеса должны быть оборудованы зимними шинами, омывающая жидкость заменена на зимнюю, необходимо проверить исправность систем обогрева стекол. -0-
