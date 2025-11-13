Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

О правилах безопасности на дорогах во время заморозков напомнили в ГАИ

В связи с возможными заморозками, ожидающимися в ближайшие дни, а также возможным выпадением осадков в виде ледяного дождя и образованием гололедицы на дорогах столичная Госавтоинспекция рекомендует всем участникам дорожного движения проявлять максимальную осторожность.

13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. О правилах безопасности на дорогах во время заморозков напомнили водителям в УГАИ ГУВД Мингорисполкома, сообщает БЕЛТА.

В связи с возможными заморозками, ожидающимися в ближайшие дни, а также возможным выпадением осадков в виде ледяного дождя и образованием гололедицы на дорогах столичная Госавтоинспекция рекомендует всем участникам дорожного движения проявлять максимальную осторожность.

Водителям при движении необходимо быть предельно внимательными, выбирать безопасную скорость, соблюдать дистанцию до впереди идущего транспорта и необходимый боковой интервал. А также избегать резких торможений и маневров. Особую осторожность необходимо проявлять при проезде пешеходных переходов, путепроводов, мостов и на закруглениях дорог.

Немаловажную роль в обеспечении безопасности дорожного движения играет правильная подготовка транспорта. Колеса должны быть оборудованы зимними шинами, омывающая жидкость заменена на зимнюю, необходимо проверить исправность систем обогрева стекол. -0-

Прогноз погоды на неделю в разных городах Беларуси смотрите здесь.