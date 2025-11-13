Ричмонд
В Омске врачи извлекли из глаза пациентки живого червя

При осмотре врач-офтальмолог обнаружила под веком пациентки живого паразита, которого сразу же удалили.

Источник: Аргументы и факты

В Клинической офтальмологической больнице имени В. П. Выходцева в Омске зафиксирован случай извлечения живого паразита из глаза пациентки. Как сообщает пресс-служба регионального минздрава, женщина обратилась за неотложной помощью с жалобами на ощущение движения под веком.

При осмотре врач-офтальмолог обнаружила под веком пациентки живого паразита, которого сразу же удалили.

Лабораторная экспертиза установила, что извлеченный паразит является дирофилярией (Dirofilaria) — круглым червем, возбудителем дирофиляриоза.

Согласно медицинской статистике, подобные случаи в офтальмологической практике регистрируются 3−4 раза в год.

Дирофиляриоз передается через укусы комаров, ранее контактировавших с зараженными животными. В человеческом организме паразит не достигает половозрелого состояния и не размножается.

После процедуры удаления пациентке рекомендована консультация инфекциониста для назначения дальнейшего лечения.

Ранее в Индии в глазу пациента врачи нашли круглого червя.