В Омске врачи извлекли из глаза пациентки живого червя

В Клинической офтальмологической больнице имени В. П. Выходцева в Омске зафиксирован случай извлечения живого паразита из глаза пациентки. Как сообщает пресс-служба регионального минздрава, женщина обратилась за неотложной помощью с жалобами на ощущение движения под веком.