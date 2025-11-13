Движение на участках 5-й Парковой улицы перекроют 14 ноября — 25 декабря

Уточняется, что перекрытия затронут участок ул. 5-я Парковая от д. 37 по ул. 5-я Парковая до ул. Верхняя Первомайская, а также участок ул. 5-я Парковая в районе пересечения с Измайловским бульваром. Кроме того, перекрытия введут на участках ул. 5-я Парковая от д. 25 до д. 23, от ул. Верхняя Первомайская до д. 40, стр. 1, а также на ул. 5-я Парковая от д. 40, стр. 1 до Измайловского бульвара.