Движение на участках 5-й Парковой улицы перекроют 14 ноября — 25 декабря

Движение транспорта на участках ул. 5-я Парковая полностью перекроют с 14 ноября по 25 декабря, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Источник: РИА "Новости"

«С 14 ноября до 25 декабря участки ул. 5-я Парковая будут закрыты для проезда. Это связано с проведением работ по строительству инженерных сетей», — говорится в сообщении.

Уточняется, что перекрытия затронут участок ул. 5-я Парковая от д. 37 по ул. 5-я Парковая до ул. Верхняя Первомайская, а также участок ул. 5-я Парковая в районе пересечения с Измайловским бульваром. Кроме того, перекрытия введут на участках ул. 5-я Парковая от д. 25 до д. 23, от ул. Верхняя Первомайская до д. 40, стр. 1, а также на ул. 5-я Парковая от д. 40, стр. 1 до Измайловского бульвара.