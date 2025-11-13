Как выбрать шапку на зиму, чтобы сохранить здоровые волосы: советы трихолога

Многие не любят носить шапки зимой, но именно головные уборы защищают волосы от ломкости, тусклости и выпадения. Как выбрать шапку, которая не навредит шевелюре, рассказала aif.ru дерматолог-трихолог Мадина Осман.
— Ношение шапки может быть вредно только если шапка слишком тесная, что приводит к натяжению волосяных фолликулов. Поэтому важно покупать головной убор по размеру, а также ориентироваться на натуральные материалы, например шерсть, кашемир, но не на синтетику, — посоветовала специалист.
Эксперт добавила, что очень важно избегать резких перепадов температур, в частности, не выходить на мороз сразу после сушки феном. После воздействия на шевелюру горячим воздухом следует подождать минимум 20 минут.
Ранее 360.ru сообщил, что бессульфатные шампуни могут быть полезны для людей с сухой и раздраженной кожей головы, однако их применение должно быть осторожным. Так, для людей с жирным типом кожи такие шампуни могут оказаться недостаточными.