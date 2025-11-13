Северный обход Ростова-на-Дону расширят с двух до четырех полос к 2027 году

— В 2024 году за счет средств инфраструктурного бюджетного кредита был реализован первый этап Западной хорды и строительство Северного радиуса протяженностью почти девять километров. Также в этом году выполнены 26 мероприятий по улучшению транспортной доступности подъездов к поселкам и хуторам.