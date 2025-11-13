Ричмонд
Северный обход Ростова-на-Дону расширят с двух до четырех полос к 2027 году

К 2027 года Северный обход Ростова длиной 8,5 км расширят до четырех полос.

Источник: Комсомольская правда

Северный обход Ростова-на-Дону расширят с двух до четырех полос. Об этом в ходе пресс-конференции 12 сентября рассказала заместитель губернатора Ростовской области и министр транспорта региона Алена Беликова.

— Дорогу расширят на протяжении 8,5 километра. Работы планируют завершить к 2027 году. Это решение позволит увеличить пропускную способность трассы, которая сейчас сильно перегружена в часы пик, — прокомментировала министр.

Кроме того, по словам Алены Беликовой, к концу ноября этого года будет завершено строительство Темерницкой развязки. Этот объект включен в план расширения Северного обхода. Новая дорога пройдет через путепровод в районе поселка Большие Салы и мост через реку Темерник.

— В 2024 году за счет средств инфраструктурного бюджетного кредита был реализован первый этап Западной хорды и строительство Северного радиуса протяженностью почти девять километров. Также в этом году выполнены 26 мероприятий по улучшению транспортной доступности подъездов к поселкам и хуторам.

В 2025 году начались работы по реконструкции северного обхода.

