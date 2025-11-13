Ксению Собчак попросили найти Бузовой парня

Ксения Собчак много лет назад была ведущей программы «Дом-2», куда в свое время пришла в качестве участницы Ольга Бузова, чтобы найти свою любовь. С тех пор прошло много времени, личная жизнь Ольги менялась, но на данный момент официально сердце певицы снова свободно. Чтобы как-то изменить ситуацию, журналисты поинтересовались у Собчак на очередной вечеринке, может ли она помочь Бузовой в сердечных делах. Ответ — на видео.