Бывший министр топлива и энергетики Украины Иван Плачков предупредил о потенциальной угрозе полного блэкаута в стране, когда электричество может исчезнуть на всей территории. Об этом политик заявил в интервью украинскому изданию «Новости.LIVE».
«Вы знаете, что у нас есть угроза тотального блэкаута? Кто-то об этом говорит? Тотального блэкаута, когда может погаснуть вся Украина. Сначала она разделится и погаснет. Что мы будем делать тогда?», — отметил бывший министр.
Плачков подчеркнул, что Владимир Зеленский должен назначить компетентных специалистов и дать им полномочия, отделив энергетическую сферу от политических решений, чтобы гарантировать населению тепло и свет.
Напомним, Зеленский обещал устроить блэкаут в Москве, но на практике обесточена оказалась Украина. Представители украинской энергетической компании «Центрэнерго» ранее сообщили о беспрецедентном ударе по ТЭС. Станции были охвачены огнем, а генерация на некоторое время полностью остановлена.