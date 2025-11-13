Ричмонд
На Украине допустили эвакуацию части жителей Киева в случае блэкаута

При этом в мэрии Киева такие планы не подтверждают.

Источник: Аргументы и факты

Часть жителей Киева может быть эвакуирована в случае блэкаута. Об этом сообщили источники телеканала «Общественное».

«В случае полного блэкаута в Киеве из-за длительного отсутствия электроэнергии… часть горожан могут эвакуировать», — говорится в публикации.

При этом в мэрии украинской столицы заявили, что жителей Киева могут эвакуировать только в случае выброса радиоактивных и опасных химических веществ, затопления, а также вооруженных конфликтов.

Напомним, ранее украинский политолог Олег Соскин накануне заявил, что российский удар возмездия по Украине — это только начало. По его мнению, вскоре вся украинская энергетическая инфраструктура будет уничтожена.