На Украине допустили эвакуацию части жителей Киева в случае блэкаута

Часть жителей Киева может быть эвакуирована в случае блэкаута. Об этом сообщили источники телеканала «Общественное».
«В случае полного блэкаута в Киеве из-за длительного отсутствия электроэнергии… часть горожан могут эвакуировать», — говорится в публикации.
При этом в мэрии украинской столицы заявили, что жителей Киева могут эвакуировать только в случае выброса радиоактивных и опасных химических веществ, затопления, а также вооруженных конфликтов.
Напомним, ранее украинский политолог Олег Соскин накануне заявил, что российский удар возмездия по Украине — это только начало. По его мнению, вскоре вся украинская энергетическая инфраструктура будет уничтожена.