Bild: Volkswagen перенес утверждение инвестплана из-за финансовых проблем

Наблюдательный совет Volkswagen (VW) отложил утверждение инвестиционной программы на ближайшие годы на фоне нестабильной финансовой ситуации, о чем сообщили источники в концерне изданию Bild.
Первоначально утверждение инвестиционного пакета было намечено на 14 ноября. Однако, как сообщает газета, из-за шаткого финансового положения автоконцерна руководство компании не может принять решение по планам производства новых моделей и финансированию порядка 100 заводов. В компании допускают, что задержка может составить несколько месяцев.
От объема инвестиций зависит, в частности, модернизация предприятий, приоритетность производства моделей и финансирование технологий. Перенос решения по инвестиционному плану приведет к приостановке многих проектов, что затронет не только сам концерн, но и его поставщиков.
«Сейчас каждая марка бьется за то, чтобы получить достаточно денег на осуществление своих планов», — отмечают источники издания. По их мнению, доступных средств на все проекты не хватит. В частности, под вопросом оказалось строительство завода Audi в Соединенных Штатах. «Только из-за пошлин мы можем неделю за неделей наблюдать за тем, как от нас уходят миллионы», — заявил один из руководителей VW газете.
Ранее Bild сообщала о нехватке 11 млрд евро у VW для финансирования запланированных инвестиций на следующий год. Чистый убыток Volkswagen в третьем квартале составил 1,072 млрд евро. За первые три квартала прибыль компании упала более чем на 60%, с 8,8 млрд евро до 3,4 млрд евро, что обусловлено кризисом в Porsche и американскими пошлинами.