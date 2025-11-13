Bild: Volkswagen перенес утверждение инвестплана из-за финансовых проблем

«Сейчас каждая марка бьется за то, чтобы получить достаточно денег на осуществление своих планов», — отмечают источники издания. По их мнению, доступных средств на все проекты не хватит. В частности, под вопросом оказалось строительство завода Audi в Соединенных Штатах. «Только из-за пошлин мы можем неделю за неделей наблюдать за тем, как от нас уходят миллионы», — заявил один из руководителей VW газете.