Эвакуатор в Подольске увез автомобиль Штирлица

По информации портала auto.ru, это была модель среднего класса с 2,2-литровым рядным шестицилиндровым двигателем, развивающим 55 лошадиных сил. В период с 1937 по 1941 год было выпущено около 20 тысяч таких машин различных модификаций. Сегодня этот автомобиль пользуется спросом у коллекционеров, и его стоимость может достигать 220 тысяч долларов.