Эвакуатор в Подольске увез автомобиль Штирлица

Пешеходы и водители в Подольске стали свидетелями необычного происшествия. По улицам города проезжал эвакуатор, на платформе которого находился раритетный автомобиль. Об этом сообщает Regions.
Темно-синий автомобиль с черной крышей и запасным колесом на левом крыле провезли по нескольким городским улицам. Автолюбители узнали в нем Mercedes-Benz Typ 230 W143. Именно на таком автомобиле передвигался по улицам Берлина советский киноразведчик Штирлиц.
По информации портала auto.ru, это была модель среднего класса с 2,2-литровым рядным шестицилиндровым двигателем, развивающим 55 лошадиных сил. В период с 1937 по 1941 год было выпущено около 20 тысяч таких машин различных модификаций. Сегодня этот автомобиль пользуется спросом у коллекционеров, и его стоимость может достигать 220 тысяч долларов.
Откуда автомобиль взялся в Подольске — пока неизвестно. В материале предположили, что его приобрели местные коллекционеры или же машину Штирлица планируется использовать в новом кинофильме.
В сентябре двое жителей столицы решили угнать чужой автомобиль марки «Москвич-412», припаркованный рядом с подъездом дома на Зеленом проспекте. Злоумышленники взломали дверь автомобиля, завели его и катались на «классике автопрома» по городу. Впоследствии их задержали правоохранители.