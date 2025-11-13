Объём хищений средств у россиян составил 8,2 млрд рублей в III квартале года

Показатель превысил среднее значение за последние четыре квартала почти на 260 миллионов рублей. За отчётный период было зафиксировано более 460 тысяч несанкционированных операций — на 50% больше среднегодового уровня. Основные потери пришлись на переводы через систему быстрых платежей и дистанционное банковское обслуживание.