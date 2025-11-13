Telegraph: «Би-би-си» исказила речь Трампа дважды

По данным издания, в 2022 году «Би-би-си» смонтировала два фрагмента речи Дональда Трампа так, будто бы он призывах своих сторонников идти вместе с ним к зданию Капитолия, чтобы «сражаться изо всех сил». Однако глава Белого дома заявил о том, что необходимо направиться к Капитолию и «сражаться изо всех сил» в разные моменты выступления. Эти слова не были связаны друг с другом.