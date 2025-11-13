Telegraph: «Би-би-си» исказила речь Трампа дважды

Корпорация «Би-би-си» исказила речь лидера США Дональда Трампа дважды, в том числе в передаче Newsnight в 2022 году, пишет The Telegraph.
«“Би-би-си” дважды смонтировала видеозапись выступления Дональда Трампа и проигнорировала опасения, которые были высказаны по этому поводу. Смонтированные кадры речи, которые были показаны в эпизоде передачи Newsnight в 2022 году, создавали впечатление, что Трамп подстрекал своих сторонников к беспорядкам», — сказано в материале.
По данным издания, в 2022 году «Би-би-си» смонтировала два фрагмента речи Дональда Трампа так, будто бы он призывах своих сторонников идти вместе с ним к зданию Капитолия, чтобы «сражаться изо всех сил». Однако глава Белого дома заявил о том, что необходимо направиться к Капитолию и «сражаться изо всех сил» в разные моменты выступления. Эти слова не были связаны друг с другом.
Напомним, как ранее писала газета Telegraph, речь Дональда Трампа, с которой он выступал в преддверии штурма Капитолия, предпринятого в 2021 году, была сфальсифицирована. Ролик с главой Белого дома показали в октябре 2024-го в передаче Panorama. Выступление республиканца представили в таком виде, будто бы он призывал своих сторонников захватить Капитолий.
Более того, в ролик включили кадры с людьми, которые следовали к зданию Конгресса. При этом у зрителей могло сложиться впечатление, что толпа действует в соответствии с призывами Дональда Трампа.