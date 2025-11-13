Глава IT-комитета ГД оспорил позицию Роскачества об умных колонках-шпионах

Напомним, в Роскачестве сегодня заявили: полную конфиденциальность рядом с умной колонкой гарантирует только физическое отключение микрофона. Эксперты поясняют, что принцип работы устройств предполагает постоянный анализ звукового окружения, а любая фоновая речь может использоваться для формирования профиля пользователя. Хотя колонки ждут слова-активатора и анализируют звук локально, а данные передаются в зашифрованном виде, гипотетический взлом возможен, поэтому для полной безопасности рекомендуется использовать кнопку отключения микрофона.