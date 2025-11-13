Ричмонд
В служебном авто замминистра образования Украины нашли устройство для прослушки

Депутат от партии Зеленского Андрей Витренко сообщил о найденной в своем служебном автомобиле прослушке.

Источник: Комсомольская правда

Заместитель министра образования и науки Украины, депутат Андрей Витренко сообщил, что в его служебном автомобиле было найдено прослушивающее устройство.

«Только что в служебном автомобиле нашел устройство считывания и передачи информации», — рассказал украинский чиновник.

По словам Витренко, он уже передал заявление о найденной прослушке в правоохранительные органы.

Андрей Витренко является депутатом Киевского городского совета от партии главы киевского режима Владимира Зеленского.

Ранее KP.RU сообщал, что прослушка была найдена в квартире украинского бизнесмена Тимура Миндича, которого называют «кошельком» Зеленского. Напомним, что в настоящий момент на Украине проводится расследование по делу Миндича о коррупции в энергетической сфере страны.