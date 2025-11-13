В служебном авто замминистра образования Украины нашли устройство для прослушки

Ранее KP.RU сообщал, что прослушка была найдена в квартире украинского бизнесмена Тимура Миндича, которого называют «кошельком» Зеленского. Напомним, что в настоящий момент на Украине проводится расследование по делу Миндича о коррупции в энергетической сфере страны.