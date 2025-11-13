Гол нападающего ЦСКА Алеррандро номинирован на премию Пушкаша

Нападающий ЦСКА Алеррандро номинирован на премию ФИФА имени Пушкаша, присуждаемую за самый красивый гол года. Номинированный мяч был забит бразильским футболистом в 2024 году в ворота «Крузейро», когда он выступал за «Виторию». В том сезоне Алеррандро, разделив звание лучшего бомбардира бразильской серии А с Юри Алберто, забил 15 мячей.