Елена Дятлова открыла новую спортплощадку на Красной

На участке площадью 9 соток разместили турники и тренажёры для воркаута. Площадку передали школе спортивных единоборств, поэтому часть снарядов подобрана под нужды её воспитанников. Однако объект, как и все городские спортзоны, открыт для всех желающих.
Елена Дятлова отметила, что развитие массового спорта остаётся одним из приоритетов администрации. По её словам, доступность спортивных объектов рядом с домом напрямую влияет на физическую активность детей и взрослых.
Стоимость новой площадки — около 15 млн рублей. Столько же город вложил в создание ещё одной спортзоны неподалёку — на пересечении улиц Красной и Маяковского. Там подрядчик завершает устранение замечаний, и объект откроют примерно через неделю. Жители смогут не только заниматься на тренажёрах, но и бегать, играть в настольный теннис и шахматы.
В этом году на обновление спортивной инфраструктуры направлено свыше 140 млн рублей. Работы проводились на площадках на улицах Куйбышева, Трибуца, Глинки, Громовой, в микрорайоне Совхозный и в скейт-парке на Пролетарской.
В следующем году финансирование продолжится. Елена Дятлова напомнила, что в 2023 году отремонтировали 10 площадок, в 2024-м — семь. В 2026 году город также планирует выделить средства на создание новых спортивных объектов.