Елена Дятлова открыла новую спортплощадку на Красной

Стоимость новой площадки — около 15 млн рублей. Столько же город вложил в создание ещё одной спортзоны неподалёку — на пересечении улиц Красной и Маяковского. Там подрядчик завершает устранение замечаний, и объект откроют примерно через неделю. Жители смогут не только заниматься на тренажёрах, но и бегать, играть в настольный теннис и шахматы.