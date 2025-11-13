В Норвегии подо льдом обнаружили 1500-летнюю ловушку для оленей

Сообщается, что система отлова диких оленей состоит из сотен тщательно обтесанных бревен, которые отлично сохранились в вечной мерзлоте. Наиболее цельная часть представляет собой два забора, ведущих к большому загону, где, предположительно, пасли и убивали оленей.