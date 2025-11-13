В Норвегии подо льдом обнаружили 1500-летнюю ловушку для оленей

В норвежском регионе Вестланн ученые нашли уникальную деревянную систему отлова диких оленей, которая находилась подо льдом около 1500 лет. Об этом пишет портал Archeonews.
Сообщается, что система отлова диких оленей состоит из сотен тщательно обтесанных бревен, которые отлично сохранились в вечной мерзлоте. Наиболее цельная часть представляет собой два забора, ведущих к большому загону, где, предположительно, пасли и убивали оленей.
Археологи отмечают, найденная 1500-летняя ловушка для оленей стала одним из самых выдающихся археологических открытий 2025 года. При этом эксперты обратили внимание, что сделать находку удалось из-за таяния ледников, обнажающих древние артефакты.
