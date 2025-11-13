Ричмонд
Подросток поджёг канистру с бензином и сорвал сеансы в московском кинотеатре

Подросток пронёс канистру с бензином в зал кинотеатра в московском ТЦ Авиапарк и совершил поджог. Предварительно, он мог действовать по указанию мошенников с Украины, пишет SHOT.

Источник: Life.ru

Парень поджог канистру с бензином в зале московского кинотеатра. Видео © Telegram / SHOT.

Всë случилось во время сеанса фильма «Голосовой помощник». 16-летнего парня оперативно задержали полицейские, сейчас с ним беседуют следователи, его мотивы и все подробности выясняются.

Силовики задержали 16-летнего поджигателя. Видео © Telegram / SHOT.

Как рассказали очевидцы, никакого сигнала тревоги не было, о случившемся они узнали, когда вдруг во время просмотра выключились экраны. Зрители эвакуировались самостоятельно, никто не пострадал.

Ранее Life.ru рассказывал, как подростки из Самары решились на теракт ради 20 тысяч, но вместо денег им грозит по 20 лет. В настоящее время обвиняемые арестованы, а уголовное дело в отношении других участников преступления выделено в отдельное производство.