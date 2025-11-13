Два летчика погибли при крушении истребителя Су-30 в Карелии

На место также прибыл председатель республиканского комитета по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения Олег Поляков. Он опубликовал в своем Telegram-канале фотографии с места происшествия. На снимках запечатлены автомобили экстренных служб и несколько машин скорой помощи. По его словам, на месте авиакатастрофы работают около 40 человек, задействовано десять единиц техники.