Главный российский форум по боевой патологии откроется в Москве 20 ноября

В Москве 20−21 ноября пройдет IV международный научно-практический Форум «Огнестрельная рана». Уникальная экспертная площадка для коммуникации и обучения врачей разных специальностей соберет участников из регионов России и из зарубежных стран. Ведущие гражданские и военные медики обсудят новые технологии лечения раненых, в том числе эффективные методики помощи участникам специальной военной операции. По традиции площадкой форума станет Центр международной торговли — один из крупнейших деловых комплексов столицы.
«Форум “Огнестрельная рана” посвящен самым актуальным вопросам лечения боевой патологии. В этом году он впервые будет сосредоточен на мультидисциплинарном взаимодействии специалистов различных медицинских направлений, поэтому программа мероприятия будет полезна и эффективна для всех участников события. Гости смогут пообщаться с огромной мультидисциплинарной командой врачей смежных специальностей, первоклассно разбирающихся в своей области. Именно такой подход поможет найти ответы на все нерешенные вопросы», — рассказали организаторы форума.
Участников мероприятия ждет насыщенная научно-деловая программа. В этом году она впервые будет построена в формате дискуссий, участие в которых будут принимать представители сразу нескольких медицинских направлений. Всего на площадке форума пройдет более 50 сессий.
«Темы для дискуссий максимально обширные и охватят как вопросы боевых повреждений конечностей, ранений головы и шеи, полостной хирургии, так и многие другие смежные проблемы», — сообщили организаторы.
Кроме того, в программе форума будут представлены стендовые доклады. Благодаря этому новому формату подачи научных работ участники смогут выделить больше времени эффективным дискуссиям, а не лекциям. Все работы будут предварительно опубликованы в электронном виде, что позволит гостям мероприятия более углубленно погрузиться в обсуждение актуальных тем и обмениваться мнениями в интерактивной атмосфере.
Ведущие эксперты проведут бесплатные мультидисциплинарные мастер-классы, представляющие особый интерес для хирургов, травматологов, анестезиологов-реаниматологов, специалистов по лучевой диагностике и тактической медицине.
У тех, кто не сможет приехать в Москву и участвовать в мероприятиях очно, будет возможность наблюдать за докладами и дискуссиями в формате онлайн-трансляции.
Кроме научной и практической части деловая программа форума включает масштабную выставку медицинских изделий и оборудования. Свою продукцию на ней представят более 50 компаний-партнеров. Участники форума также обсудят вопросы импортозамещения, локализации производства медицинского оборудования и поддержки отечественного бизнеса.
Президентами форума являются заместитель министра обороны России Анна Цивилева, начальник Главного военно-медицинского управления Министерства обороны РФ Дмитрий Тришкин, главный хирург Минздрава России, генеральный директор НМИЦ хирургии имени А. В. Вишневского Амиран Ревишвили, директор Московского многопрофильного научно-клинического центра им. С. П. Боткина, президент Российского общества хирургов Алексей Шабунин.
Форум «Огнестрельная рана. Хирургия повреждений» проводится с 2022 года. За это время он стал одним из самых значимых событий в истории российской военно-полевой хирургии.
В прошлом году участие в форуме приняли более семи тысяч специалистов из десяти стран мира. В их числе — признанные эксперты из всех отраслей медицины, инженеры, биотехнологи из России, стран СНГ, Азии, Европы и Ближнего Востока.