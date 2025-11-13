В трех российских регионах закрыты аэропорты

Срочная новость.
В аэропортах Пензы, Саратова и Тамбова временно ограничены взлет и посадка воздушных судов. Меры приняты с целью обеспечения безопасности полетов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
