В Могилеве на проспекте Мира идут ремонтные работы

13 ноября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Могилеве на проспекте Мира временно изменится организация дорожного движения из-за ремонтных работ. Об этом БЕЛТА сообщили в Могилевском горисполкоме.
На участке проспект Мира — улица Космонавтов с 23.00 13 ноября до 5.00 14 ноября будет перекрыт проезд транспортных средств. Как отметили в горисполкоме, это связано с работами по строительству внутригородской кольцевой магистрали.
По информации Могилевского филиала «Автобусный парк № 1» ОАО «Могилевоблавтотранс», в связи с ремонтными работами на данном участке остановочные пункты «проспект Мира» временно перенесут с 14 ноября.
Так, остановочный пункт при движении в сторону ул. Якубовского будет перенесен за перекресток и расположится на ул. Якубовского: для маршрутов № 4, № 5, № 9, № 12, № 28, № 30, № 32, № 34, № 38. Автобусный маршрут № 10 будет осуществлять остановку на остановочном пункте «Университет им. Кулешова». Остановочный пункт при движении в сторону гостиницы «Могилев» переносится ниже по проспекту Мира, ближе к дому № 9.-0-