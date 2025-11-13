В Могилеве на проспекте Мира идут ремонтные работы

Так, остановочный пункт при движении в сторону ул. Якубовского будет перенесен за перекресток и расположится на ул. Якубовского: для маршрутов № 4, № 5, № 9, № 12, № 28, № 30, № 32, № 34, № 38. Автобусный маршрут № 10 будет осуществлять остановку на остановочном пункте «Университет им. Кулешова». Остановочный пункт при движении в сторону гостиницы «Могилев» переносится ниже по проспекту Мира, ближе к дому № 9.-0-