В Дагестане опровергли сообщения о закрытии ста точек общественного питания

Роспотребнадзор по Дагестану сообщил, что с начала 2025 года по решению судов временно приостановлена работа шести предприятий общественного питания сроком от 10 до 35 суток. Таким образом ведомство опровергло появившуюся в соцсетях информацию о якобы массовом закрытии более сотни заведений в регионе из-за нарушений санитарных норм и случаев отравлений.