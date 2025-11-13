В Дагестане опровергли сообщения о закрытии ста точек общественного питания

Роспотребнадзор по Дагестану сообщил, что с начала 2025 года по решению судов временно приостановлена работа шести предприятий общественного питания сроком от 10 до 35 суток. Таким образом ведомство опровергло появившуюся в соцсетях информацию о якобы массовом закрытии более сотни заведений в регионе из-за нарушений санитарных норм и случаев отравлений.
По данным надзорного органа, в текущем году проведено 104 проверки предприятий общепита. В ходе контрольных мероприятий выявлены нарушения, по которым в отношении 20 заведений были приняты меры в виде временного запрета деятельности до решения суда.
Роспотребнадзор уточнил, что в большинстве случаев нарушения закончились административными штрафами. Массового закрытия заведений в регионе, о котором сообщалось в Telegram-каналах, не происходило.
Ранее сообщалось, что ресторанная отрасль Финляндии находится в глубоком кризисе. Большинство заведений работает всего лишь несколько дней в неделю, а некоторые знаковые рестораны и вовсе закрылись.