Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Многодетным семьям из Кишерти будут выплачивать деньги взамен земельного участка

В Кишертском округе Пермского края одобрили выплату в размере 70 тысяч рублей многодетным семьям, претендующим на получение бесплатного земельного участка в следующем году. Соответствующее решение приняла местная дума.

Размер выплаты составит 70 тысяч рублей.

В Кишертском округе Пермского края одобрили выплату в размере 70 тысяч рублей многодетным семьям, претендующим на получение бесплатного земельного участка в следующем году. Соответствующее решение приняла местная дума.

«Деньги (70 000 рублей — прим. URA.RU) предоставляются единовременно. Многодетные семьи могут направить выделенные средства на покупку земельного участка для жилищного строительства, организацию личного подсобного или фермерского хозяйства, приобретение жилья, строительство и реконструкцию жилых объектов, а также — на оплату процентных ставок по жилищным кредитам в Прикамье», — на депутатское решение ссылается telegram-канал «На местах».

Дотация является альтернативой. Средства будут начислены в том случае, если выделяемый участок земли по каким-либо причинам не подходит многодетным жителям округа.