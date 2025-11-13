Многодетным семьям из Кишерти будут выплачивать деньги взамен земельного участка

«Деньги (70 000 рублей — прим. URA.RU) предоставляются единовременно. Многодетные семьи могут направить выделенные средства на покупку земельного участка для жилищного строительства, организацию личного подсобного или фермерского хозяйства, приобретение жилья, строительство и реконструкцию жилых объектов, а также — на оплату процентных ставок по жилищным кредитам в Прикамье», — на депутатское решение ссылается telegram-канал «На местах».