Многодетным семьям из Кишерти будут выплачивать деньги взамен земельного участка

Размер выплаты составит 70 тысяч рублей.
В Кишертском округе Пермского края одобрили выплату в размере 70 тысяч рублей многодетным семьям, претендующим на получение бесплатного земельного участка в следующем году. Соответствующее решение приняла местная дума.
«Деньги (70 000 рублей — прим. URA.RU) предоставляются единовременно. Многодетные семьи могут направить выделенные средства на покупку земельного участка для жилищного строительства, организацию личного подсобного или фермерского хозяйства, приобретение жилья, строительство и реконструкцию жилых объектов, а также — на оплату процентных ставок по жилищным кредитам в Прикамье», — на депутатское решение ссылается telegram-канал «На местах».
Дотация является альтернативой. Средства будут начислены в том случае, если выделяемый участок земли по каким-либо причинам не подходит многодетным жителям округа.