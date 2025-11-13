Ричмонд
Сикорский рассказал, почему Украина не вступит в ЕС

Министр уточнил, что толерантность к коррупции является «методом утраты доверия Запада».

Источник: Аргументы и факты

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Киев не вступит в ЕС, если продолжит «толерантно относиться к коррупции».

Комментарий прозвучал в эфире телеканала Polsat.

Сикорский рассказал, что встретился с вице-премьером Украины.

«Сегодня моим гостем был вице-премьер Украины Тарас Качка. Он услышал от меня, что самым простым методом утраты доверия Запада является толерантность к коррупции. Если Украина продолжит быть толерантной к коррупции, то не вступит в ЕС», — сказал он.

Напомним, украинские антикоррупционные органы организовали операцию «по пресечению коррупции в сфере энергетики».

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что следует прекратить финансирование Украины из бюджета ЕС. По его словам, в частности, это связано с тем, что в ближайшем окружении Зеленского раскрыли коррупционную сеть.

