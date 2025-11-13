Сикорский рассказал, почему Украина не вступит в ЕС

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Киев не вступит в ЕС, если продолжит «толерантно относиться к коррупции».
Комментарий прозвучал в эфире телеканала Polsat.
Сикорский рассказал, что встретился с вице-премьером Украины.
«Сегодня моим гостем был вице-премьер Украины Тарас Качка. Он услышал от меня, что самым простым методом утраты доверия Запада является толерантность к коррупции. Если Украина продолжит быть толерантной к коррупции, то не вступит в ЕС», — сказал он.
Напомним, украинские антикоррупционные органы организовали операцию «по пресечению коррупции в сфере энергетики».
Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что следует прекратить финансирование Украины из бюджета ЕС. По его словам, в частности, это связано с тем, что в ближайшем окружении Зеленского раскрыли коррупционную сеть.