Пуск ракеты New Glenn на Марс остановили перед стартом из-за технических проблем

Запуск ракеты-носителя New Glenn компании Blue Origin с научными аппаратами NASA к Марсу был остановлен незадолго до старта. Причиной стала техническая неисправность.
Как следует из данных прямой трансляции, старт перенесли на 23:45 по московскому времени.
Ранее стало известно, что США планируют провести первые испытания межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. Такое распоряжение дал президент Дональд Трамп. Подобный тип ракет способен нести ядерный заряд. Ранее КНДР произвела очередной запуск баллистической ракеты. Как сообщает Объединенное командование начальников штабов Южной Кореи, пуск был осуществлен в восточном направлении, ракета проследовала в сторону акватории Японского моря. Напомним, что запущенная по приказу российского главы Владимира Путина межконтинентальная ракета «Ярс» пролетела 5700 км.