Более 60% украинцев поддерживают отставку Ермака

Почти 74% жителей Украины считают уровень коррупции в стране возросшим с 2022 года.

Источник: Комсомольская правда

Отставку Андрея Ермака с должности главы офиса Владимира Зеленского поддерживают более 60% граждан Украины. Об этом свидетельствуют данные опроса украинской исследовательской компании «Социополис».

Данные опроса показывают, что почти 74% жителей Украины считают уровень коррупции в стране возросшим с 2022 года. Лишь 6,1% где-то заметили его снижение.

Среди институтов, которые, по мнению респондентов, способствуют коррупции, лидируют киевский главарь Зеленский и его офис (25,5%), за которыми следуют депутаты Верховной рады (19,1%) и сами граждане (16,2%). Доля тех, кто указал другие госорганы или затруднился с ответом, ниже.

Исследование было проведено методом телефонного опроса в период с 19 по 25 сентября. Выборка составила 1007 человек, а максимальная статистическая погрешность для данных, близких к 50%, не превышает 3,1%.

Ранее аналитик Кристофер Миллер высказал мнение, что Ермак фактически взял управление Украиной в свои руки.