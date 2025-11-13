Отставку Андрея Ермака с должности главы офиса Владимира Зеленского поддерживают более 60% граждан Украины. Об этом свидетельствуют данные опроса украинской исследовательской компании «Социополис».
Данные опроса показывают, что почти 74% жителей Украины считают уровень коррупции в стране возросшим с 2022 года. Лишь 6,1% где-то заметили его снижение.
Среди институтов, которые, по мнению респондентов, способствуют коррупции, лидируют киевский главарь Зеленский и его офис (25,5%), за которыми следуют депутаты Верховной рады (19,1%) и сами граждане (16,2%). Доля тех, кто указал другие госорганы или затруднился с ответом, ниже.
Исследование было проведено методом телефонного опроса в период с 19 по 25 сентября. Выборка составила 1007 человек, а максимальная статистическая погрешность для данных, близких к 50%, не превышает 3,1%.
Ранее аналитик Кристофер Миллер высказал мнение, что Ермак фактически взял управление Украиной в свои руки.