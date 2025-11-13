Минобороны РФ: силы ПВО за три часа сбили 34 украинских беспилотника

Военные за вечер уничтожили 34 беспилотных летательных аппарата Вооружённых сил Украины в небе над российскими регионами, сообщает Минобороны РФ.
Беспилотники ВСУ были ликвидированы в период с 20:00 до 23:00 мск. Речь идёт о БПЛА самолётного типа. Их уничтожили в Белгородской, Воронежской, Ростовской и Курской областях, а также над Крымом и Чёрным морем.
«С 20:00 мск до 23:00 мск дежурными средствами ПВО ликвидированы 34 украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа: девять — над территорией Белгородской области, четыре — над территорией Республики Крым, по три БПЛА уничтожено над территориями Воронежской и Ростовской областей, один — над территорией Курской области и 14 БПЛА — над акваторией Чёрного моря», — говорится в сообщении.
Напомним, в ночь на четверг силы российской противовоздушной обороны перехватили над территорией страны 130 украинских беспилотников самолётного типа.
Ранее сообщалось, что вечером в среду военные РФ уничтожили шесть беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины в небе над российскими регионами.