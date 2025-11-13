Филимонов: почти 70% алкомаркетов закрылись в Вологодской области

После введения ограничений на продажу алкоголя в Вологодской области почти 70% специализированных алкомаркетов прекратили деятельность или сменили профиль, сообщил губернатор Георгий Филимонов.
По его данным, из 610 точек, работавших в регионе на момент старта инициативы, 419 закрылись или перешли на иной формат торговли. В Вологде из 118 магазинов продолжили работу лишь 21, а в Череповце из 265 точек алкоголь больше не продают 224.
Региональные власти также проводят работу по демонтажу вывесок алкомаркетов, установленных с нарушениями норм благоустройства. В Череповце уже сняли 15 конструкций, в Вологде — 14.
Как уточнили в пресс-службе губернатора, эти меры направлены на наведение порядка в сфере торговли алкоголем, а также на приведение внешнего облика городов к единому дизайн-коду. Работа по регулированию рынка и устранению нарушений будет продолжена.
Ранее сообщалось, что сотрудники экономической полиции провели масштабные рейды по крупнейшим сетевым алкомаркетам Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Внимание было сосредоточено на точках, которые, используя законодательные лазейки, работали ночью под видом баров.