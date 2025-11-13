Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Филимонов: почти 70% алкомаркетов закрылись в Вологодской области

В Вологде из 118 магазинов продолжили работу лишь 21.

Источник: Аргументы и факты

После введения ограничений на продажу алкоголя в Вологодской области почти 70% специализированных алкомаркетов прекратили деятельность или сменили профиль, сообщил губернатор Георгий Филимонов.

По его данным, из 610 точек, работавших в регионе на момент старта инициативы, 419 закрылись или перешли на иной формат торговли. В Вологде из 118 магазинов продолжили работу лишь 21, а в Череповце из 265 точек алкоголь больше не продают 224.

Региональные власти также проводят работу по демонтажу вывесок алкомаркетов, установленных с нарушениями норм благоустройства. В Череповце уже сняли 15 конструкций, в Вологде — 14.

Как уточнили в пресс-службе губернатора, эти меры направлены на наведение порядка в сфере торговли алкоголем, а также на приведение внешнего облика городов к единому дизайн-коду. Работа по регулированию рынка и устранению нарушений будет продолжена.

Ранее сообщалось, что сотрудники экономической полиции провели масштабные рейды по крупнейшим сетевым алкомаркетам Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Внимание было сосредоточено на точках, которые, используя законодательные лазейки, работали ночью под видом баров.