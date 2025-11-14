В Бобруйске женщина не смогла снять кольцо перед наложением гипса: на помощь пришли спасатели

13 ноября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Бобруйске женщина не смогла снять кольцо с пальца перед наложением гипса. Но помощь ей пришли спасатели. Об этом БЕЛТА рассказали в Могилевском областном управлении МЧС.
В Бобруйский горрайотдел по чрезвычайным ситуациям обратилась местная жительница с переломом руки. Перед тем, как накладывать гипс на поврежденную конечность, нужно было снять кольцо с отекшей руки. При помощи специального инструмента, спасатели аккуратно освободили руку.
Теперь женщина может продолжить лечение. -0-