В Бобруйске женщина не смогла снять кольцо перед наложением гипса: на помощь пришли спасатели

При помощи специального инструмента, спасатели аккуратно освободили руку.

13 ноября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Бобруйске женщина не смогла снять кольцо с пальца перед наложением гипса. Но помощь ей пришли спасатели. Об этом БЕЛТА рассказали в Могилевском областном управлении МЧС.

В Бобруйский горрайотдел по чрезвычайным ситуациям обратилась местная жительница с переломом руки. Перед тем, как накладывать гипс на поврежденную конечность, нужно было снять кольцо с отекшей руки. При помощи специального инструмента, спасатели аккуратно освободили руку.

Теперь женщина может продолжить лечение. -0-