В Бобруйске женщина не смогла снять кольцо перед наложением гипса: на помощь пришли спасатели

В Бобруйский горрайотдел по чрезвычайным ситуациям обратилась местная жительница с переломом руки. Перед тем, как накладывать гипс на поврежденную конечность, нужно было снять кольцо с отекшей руки. При помощи специального инструмента, спасатели аккуратно освободили руку.