Свадебный оператор на дроне в Индии два километра преследовал убийцу жениха

На пышной индийской свадьбе в штате Махараштра произошел шокирующий инцидент: гость напал на жениха с ножом прямо на сцене, нанеся ему три удара, после чего попытался скрыться на мотоцикле.

Оператор, снимавший торжество, не растерялся и направил дрон за преступником. Беспилотник преследовал нападавшего два километра, что впоследствии помогло полиции в его поимке.

Как сообщают местные СМИ, инцидент произошел в городе Амравати. Мужчина в оранжевом худи, опознанный как Рагхо Джитендра Бакши, выскочил на сцену и нанес жениху, Саджалу Рама Самудра, ножевые ранения. После нападения он вместе с сообщником, отбившимся от преследователей, скрылся на мотоцикле.

Полиция изъяла запись с дрона, которая стала важным доказательством. По одной из версий, причиной нападения стал конфликт из-за выступления диджея, по другой — у нападавшего могли быть личные мотивы, связанные с невестой. Жених выжил и был доставлен в больницу, а полиция продолжает поиски нападавшего, передает телеканал NDTV.

Ранее в штате Бихар в Индии женщина организовала убийство супруга через полтора месяца после свадьбы. 25-летнюю девушку выдали замуж против ее воли. После свадьбы она и ее дядя, с которым у нее были отношения до замужества, наняли двух киллеров. 25 июня они подстерегли ее супруга, когда тот возвращался с железнодорожной станции на мотоцикле.