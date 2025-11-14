Свадебный оператор на дроне в Индии два километра преследовал убийцу жениха

На пышной индийской свадьбе в штате Махараштра произошел шокирующий инцидент: гость напал на жениха с ножом прямо на сцене, нанеся ему три удара, после чего попытался скрыться на мотоцикле.
Оператор, снимавший торжество, не растерялся и направил дрон за преступником. Беспилотник преследовал нападавшего два километра, что впоследствии помогло полиции в его поимке.
Как сообщают местные СМИ, инцидент произошел в городе Амравати. Мужчина в оранжевом худи, опознанный как Рагхо Джитендра Бакши, выскочил на сцену и нанес жениху, Саджалу Рама Самудра, ножевые ранения. После нападения он вместе с сообщником, отбившимся от преследователей, скрылся на мотоцикле.
Полиция изъяла запись с дрона, которая стала важным доказательством. По одной из версий, причиной нападения стал конфликт из-за выступления диджея, по другой — у нападавшего могли быть личные мотивы, связанные с невестой. Жених выжил и был доставлен в больницу, а полиция продолжает поиски нападавшего, передает телеканал NDTV.
