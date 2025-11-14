Свадебный оператор на дроне в Индии два километра преследовал убийцу жениха

Ранее в штате Бихар в Индии женщина организовала убийство супруга через полтора месяца после свадьбы. 25-летнюю девушку выдали замуж против ее воли. После свадьбы она и ее дядя, с которым у нее были отношения до замужества, наняли двух киллеров. 25 июня они подстерегли ее супруга, когда тот возвращался с железнодорожной станции на мотоцикле.