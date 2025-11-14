Историк Рой Медведев объяснил, что помогло ему дожить до 100 лет

14 ноября исполняется 100 лет известному российскому историку и публицисту Рою Медведеву. Бывший советский диссидент, в годы перестройки ставший народным депутатом СССР, он рассказал aif.ru о том, что помогло ему дожить до векового юбилея, сохранив ясность мысли и хорошую память.
По словам Медведева, у него нет никаких вредных привычек. «Я никогда не курил, не пил крепких напитков — ни водки, ни коньяка. Вел здоровый образ жизни. Много работал, писал книги. Старался избегать негативных эмоций — не нервничать, не говорить громко. Я никогда не болел какими-то серьезными болезнями», — сообщил историк.
Медведев добавил, что уже в преклонном возрасте несколько раз ездил хороший санаторий. «Получить путевку мне помог Владимир Владимирович Путин, после нашей с ним первой встречи», — уточнил юбиляр.
В эксклюзивном интервью Медведев также рассказал, что дважды в своей жизни был на грани гибели. «Первый раз, еще когда был маленьким, чуть не утонул в пожарной бочке с водой — меня спас проезжавший мимо извозчик. А второй раз, когда мне было девять лет, я чуть не утонул в море. Но выбрался сам, своими силами. И потом научился хорошо плавать», — сказал историк.
