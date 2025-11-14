Историк Рой Медведев объяснил, что помогло ему дожить до 100 лет

В эксклюзивном интервью Медведев также рассказал, что дважды в своей жизни был на грани гибели. «Первый раз, еще когда был маленьким, чуть не утонул в пожарной бочке с водой — меня спас проезжавший мимо извозчик. А второй раз, когда мне было девять лет, я чуть не утонул в море. Но выбрался сам, своими силами. И потом научился хорошо плавать», — сказал историк.