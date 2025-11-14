Народный календарь. Почему в Еремин день, 17 ноября, лучше не выходить из дома

В народе считалось, что в э тот день в дом пытаются проникнуть злые духи, а за окном стоит максимально неприятная погода, поэтому люди старались не выходить из своих жилищ без особой нужды. Также плохой приметой было поделиться с соседями огнем в любом виде — лучиной, углем и так далее, поскольку считалось, что именно за ними приходят темные силы и забирают вместе с огнем счастье.