Народный календарь. Почему в Еремин день, 17 ноября, лучше не выходить из дома

Православные 17 ноября чтут память учеников святого Тита — священномучеников Никандра и пресвитера Ермея. По имени последнего эту дату в народе прозвали Ерема или Еремин день.

Никандр и Ермей были сторонниками апостола Павла и проповедовали христианство среди язычников. Их предводители из числа элит прознали об этом и попытались уговорить отречься от веры, но получив отказ — перешли к угрозам и пыткам, после которых мучеников убили.

В народе считалось, что в э тот день в дом пытаются проникнуть злые духи, а за окном стоит максимально неприятная погода, поэтому люди старались не выходить из своих жилищ без особой нужды. Также плохой приметой было поделиться с соседями огнем в любом виде — лучиной, углем и так далее, поскольку считалось, что именно за ними приходят темные силы и забирают вместе с огнем счастье.

Приметы погоды:

Все листья с деревьев опали — зима будет теплой.

Поздний листопад сулит холодную зиму.

Лед на водоемах появился — следующий год будет урожайным.

Вдалеке лес почернел — скоро будет оттепель.

Утки не улетели на юг — будет мягкая зима.

Именины отмечают: Порфирий, Степан, Ерема, Александр, Евгения, Илья, Иван, Николай, Семен.