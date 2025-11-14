Народный календарь. Почему в Еремин день, 17 ноября, лучше не выходить из дома

Православные 17 ноября чтут память учеников святого Тита — священномучеников Никандра и пресвитера Ермея. По имени последнего эту дату в народе прозвали Ерема или Еремин день.
Никандр и Ермей были сторонниками апостола Павла и проповедовали христианство среди язычников. Их предводители из числа элит прознали об этом и попытались уговорить отречься от веры, но получив отказ — перешли к угрозам и пыткам, после которых мучеников убили.
В народе считалось, что в э тот день в дом пытаются проникнуть злые духи, а за окном стоит максимально неприятная погода, поэтому люди старались не выходить из своих жилищ без особой нужды. Также плохой приметой было поделиться с соседями огнем в любом виде — лучиной, углем и так далее, поскольку считалось, что именно за ними приходят темные силы и забирают вместе с огнем счастье.
Приметы погоды:
Все листья с деревьев опали — зима будет теплой.
Поздний листопад сулит холодную зиму.
Лед на водоемах появился — следующий год будет урожайным.
Вдалеке лес почернел — скоро будет оттепель.
Утки не улетели на юг — будет мягкая зима.
Именины отмечают: Порфирий, Степан, Ерема, Александр, Евгения, Илья, Иван, Николай, Семен.