День расслабленности и беззаботности и День маринованных огурцов: какие праздники отмечают в России и мире 14 ноября

В День расслабленности и беззаботности любой человек может позволить себе абстрагироваться от рабочих вопросов и других дел и немного передохнуть. Психологи рекомендуют в этот праздник не игнорировать такую важную потребность, как отдых, и постараться выделить для себя хотя бы несколько часов.