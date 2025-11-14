Календарь на 14 ноября: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

В этот день на Руси вспоминали святых бессребреников Косму и Дамиана. По традиции 14 ноября было принято играть последние свадьбы в году. Считалось, что Косма и Дамиан помогут выковать счастье молодоженов: ведь святых почитали не только как врачевателей, но и как покровителей кузнечного дела и других ремесел. Женщины в этот день садились за прялку, чтобы потом связать из шерстяных ниток теплые вещи для домочадцев.