В России могут ввести обязательную маркировку сгенерированных ИИ видео: подробности

Депутаты от «Справедливой России» во главе с первым замруководителя фракции партии Дмитрием Гусевым внесут в Госдуму законопроекты, которые регулируют использование ИИ для создания видео.
Проект закона обязывает маркировать подобный контент двумя способами: видимой надписью («Создано с использованием ИИ» или «Сгенерировано ИИ») в течение всего ролика и машиночитаемой меткой в метаданных. Метка, содержащая данные об использовании ИИ, дату и владельца, должна быть неизменной при любом копировании или распространении видео.
Согласно второму законопроекту, в КоАП РФ предлагается ввести отдельную статью, предусматривающую штрафы за отсутствие маркировки видеоматериалов, созданных с использованием ИИ.
Размеры штрафов могут составить для граждан от 10 до 50 тысяч рублей, для должностных лиц — от 100 до 200 тысяч рублей, для юридических — от 200 до 500 тысяч рублей.
