Блогера Сашу Стоуна увезли в больницу с травмой ноги

«Я думал, что 2025 год сделал уже всё возможное, чтобы морально меня уничтожить. Но нет, вот, пожалуйста», — сказал Стоун.
По его словам, моральное состояние на нуле, но подробности случившегося он пока не раскрывает. Позже артист показал фото из больницы, где он сидит в кресле-каталке.
Ранее Life.ru писал, что в больницу с пневмонией попали блогер Эльдар Джарахов и певица Mona. У девушки болезнь развилась после двух недель кашля, а у Джарахова начались скачки сахара в крови. Обоим пришлось лечь под наблюдение врачей.
